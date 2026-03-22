दक्षिण भारतातील लालकेळी वनवासीत
दक्षिण भारतातील लालकेळी वनवासीत
शेतकऱ्याच्या अभिनव प्रयोगाला यश
वाणगाव, ता. २२ (बातमीदार) : वातावरणातील बदलांमुळे रोगराई, तापमानवाढीने शेतीवर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकरी नावीन्यपूर्ण प्रयोग करत आहे. जव्हार तालुक्यातील वनवासी गावात दक्षिण भारतातील जांभळ्या-लाल केळीची यशस्वी लागवड करण्यात आली आहे.
जव्हार तालुक्याच्या वनवासी गावात २५ वर्षांपूर्वी शेतीची समाधानकारक स्थिती नव्हती. गणपत गावंढा यांनी गावातील शेतकऱ्यांना शेतीचे ज्ञान देऊन मार्गदर्शन करून शेतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. आज वनवासी गावातील मोठ्या प्रमाणात शेतीच्या क्षेत्रात वाढ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ज्या भागामध्ये पाण्याची कमतरता अशा खडकाळ, डोंगराळ भागामध्ये दोन विहिरी खोदून पाण्याची समस्या मिटवली. तसेच बाजारामध्ये विशेष लागवड असलेल्या लाल केळीची लागवड केली आहे. सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या या केळीला बाजारात ७० पेक्षा अधिक भाव मिळत आहे. सध्या त्यांनी लागवड केलेली लाल केळींची वीस रोपे चांगले स्थितीमध्ये असून अपेक्षित उत्पादनही मिळत आहे.
आरोग्याच्या दृष्टीने लाभदायक
- केळी खाल्ल्यामुळे शरीराची पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. लाल सालीची केळी प्रामुख्याने दक्षिण भारतात म्हणजे केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आग्नेय आशिया, दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर पिकवली जातात. या केळ्यांचे सेवनाने रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते.
- हृदय, त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी रोजच्या आहारात लाल केळ्यांचे सेवन करावे. ही जास्त मऊ, गोड असतात. पिवळ्या केळीपेक्षा अधिक पौष्टिक मानली जाते. पिवळ्या, हिरव्या केळ्यांपेक्षा लाल केळी आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर आहे.
शेतमालाचा दर्जा गुणवत्तापूर्ण असेल, तर कोणताही शेतमाल आपोआप बाजारात विकला जाऊ शकतो. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची तंत्रे अवगत करून विक्री, बाजारभाव, स्थानिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन शाश्वत उत्पादन देणाऱ्या पिकांकडे वळावे.
- गणपत गावंढा, शेतकरी, वनवासी
