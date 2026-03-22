पूरमुक्त भाईंदरसाठी हालचाली
रेल्वेच्या हद्दीतील नाल्यांच्या आज पाहणी
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील रेल्वेच्या हद्दीतील नाल्याची स्वच्छता होत नसल्याने पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होते. याच अनुषंगाने महापौर डिंपल मेहता यांनी सोमवारी पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांसोबत नाल्यांची पाहणीचा निर्णय घेतला आहे.
मिरा-भाईंदर शहारातील पावसाळापूर्व नाल्यांच्या सफाई संदर्भात महापौरांनी काही दिवसांपूर्वी महापालिकेत बैठक घेतली होती. या वेळी रेल्वेच्या हद्दीत असलेल्या नाल्यांच्या सफाईबाबत अधिकाऱ्यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. भाईंदर पूर्व येथील खारिगाव, केबिन रोड परिसरातील पावसाचे पाणी त्याचप्रमाणे मिरा रोड येथील शांतीनगर, नयानगर परिसरातील पाणी रेल्वे समांतर नाल्याद्वारे खाडीला जाऊन मिळते. रेल्वेच्या हद्दीतील नाल्यांभोवती रेल्वेने संरक्षण भिंत बांधली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नाल्यांची स्वच्छता करता येत नाही. त्यामुळे रेल्वेने स्वच्छ करून द्यावे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे रेल्वेच्या ५ व ६ व्या मार्गासाठी रेल्वेकडून जाफरी खाडीत माती भराव करून वाहिन्या बसवल्या आहेत. मात्र, या वाहिन्या पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी अपुऱ्या पडणार असल्याने शहरात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.