संविधानिक अधिकारांवर गदा
धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला कॅथलिक बिशप्सचा विरोध
विरार, ता. २२ (बातमीदार)ः विधानसभेत मंजूर झालेल्या ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ने धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षणाऐवजी व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा येणार असल्याचा आरोप कॅथलिक बिशप्स यांनी केला आहे. याबाबतचे निवेदन राज्यातील वेस्टर्न रिजन बिशप्स कौन्सिल अंतर्गत विविध धर्मप्रांतातील १६ बिशपांनी काढले आहे.
संविधानाच्या कलम १९, २१ आणि २५ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे अधिकार मर्यादित होणार आहे. वैयक्तिक श्रद्धेच्या क्षेत्रात शासनाचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने ६० दिवस आधी सक्षम अधिकाऱ्यांना नोटीस देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, धर्मांतरामागील हेतू किंवा कारणांवर आक्षेप घेतल्यास अधिकाऱ्यांना चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही तरतूद व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर थेट आघात करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पुट्टास्वामी’ निकालात मान्य केलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी भूमिका विसंगत आहे.