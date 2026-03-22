‘पर्ल ऍग्रो’चे कार्यालय निशाण्यावर

‘पर्ल ॲग्रो’चे कार्यालय निशाण्यावर
डहाणूतील कार्यालयावर नगर परिषदेकडून जप्तीची नोटीस
कासा, ता. २२ (बातमीदार)ः देशभरातील कोट्यवधी गुंतवणूकदारांची ‘पर्ल ॲग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ कंपनीने हजारो कोटींची फसवणूक केली आहे.
या कंपनीच्या डहाणू येथील कार्यालयावर नगरपरिषदेने थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी जप्तीची नोटीस बजावली आहे.
‘पर्ल ॲग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ कंपनीने रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली अनेक नागरिकांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. डहाणू, पालघर परिसरातील अनेक कष्टकरी गुंतवणूकदारांचा प्रकरणात समावेश आहे. या कंपनीचे डहाणूतील वैभव कॉम्प्लेक्समध्ये कार्यालय आहे. या कार्यालयाचे एक लाख ९० हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. १० वर्षांपासून कार्यालय कुलूपबंद अवस्थेत आहे. कर भरला नसल्याने नगर परिषदेने कठोर भूमिका घेत विद्युतपुरवठा खंडित करण्यासह मालमत्ता जप्तीची नोटीस दिली आहे.
२०१४ मध्ये कारवाई
- ‘पर्ल ॲग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (पीएसीएल) ही कंपनी निर्मलसिंग भंगू यांनी स्थापन केली होती. ‘पॉन्झी स्कीम’च्या माध्यमातून देशातील ५.८ कोटी गुंतवणूकदारांकडून ४९ हजार ते ६० हजार कोटींची उभारणी करण्यात आली. जमिनीचे तुकडे देण्याचे किंवा अवास्तव परताव्याचे प्रलोभन दाखवले. प्रत्यक्षात कोणतीही जमीन देण्यात आली नाही. या योजनेवर २०१४ मध्ये सेबीने बंदी घातली, तर २०१६ मध्ये सीबीआयने मुख्य आरोपींना अटक केली. सध्या ‘लोढा समिती’ मार्फत मालमत्ता विक्री करून गुंतवणूकदारांना परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.