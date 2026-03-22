कोट्यवधींचा पाडकाम खर्च, पण मलबा कुठे?
उल्हासनगर पालिकेत मलबा घोटाळा?
पाडकामासाठी कोट्यवधींचा खर्च; मात्र मलबा गायब, नगरसेवकांचा प्रशासनाला सवाल
उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पाडकामावरून उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. पाडकामासाठी खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा हिशोब आणि त्यातून निघालेला मलब्याचे गौडबंगाल नेमके काय, असा थेट सवाल उपस्थित करत भाजप नगरसेवक राजेश वानखेडे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या मुद्द्यावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला असून, ‘मलबा घोटाळ्या’ची चर्चा आता शहरात रंगू लागली आहे.
उल्हासनगरमध्ये गेल्या काही वर्षांत इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने अनेक अतिधोकादायक इमारतींवर पाडकामाची कारवाई केली. मात्र, या पाडकामासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून नेमका किती निधी खर्च झाला आणि पाडकामानंतर निघालेल्या टनांवारी मलब्याची विल्हेवाट कुठे लावली, याची कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.
महासभेत नगरसेवक राजेश वानखेडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत विचारले की, ‘‘जर पाडकामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतील, तर त्यातून निघणाऱ्या लोखंडी सळ्या आणि मलब्यातून पालिकेला उत्पन्न का मिळाले नाही? हा राडारोडा गेला कुठे?’’ या प्रश्नांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. या गंभीर आरोपांनंतर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी हस्तक्षेप करत, या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संपूर्ण लेखी अहवाल लवकरच सभागृहासमोर सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
पाडकाम कंत्राटांमध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पाडकामासाठी राडारोडा अधिकृत डम्पिंग ग्राउंडवर गेला की खासगी ठिकाणी विकला गेला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच पाडकामासाठी झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेली कारवाई यांचा ताळमेळ लागत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याबाबत भाजप नगरसेवक राजेश वानखेडे यांनी म्हटले की, धोकादायक इमारती पाडण्याच्या नावाखाली पालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे. मलब्याची विल्हेवाट लावताना कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हायला हवी.
