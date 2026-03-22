खांदा वसाहतीमधील समस्या सोडवण्यासाठी आयुक्तांना पत्र
नगरसेवक एकनाथ गायकवाड यांच्याकडून लेखी निवेदन
कामोठे, ता. २१ (बातमीदार) : कामोठे येथील खांदा वसाहतीतील नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव भासत असून, नगरसेवक एकनाथ गायकवाड यांनी याबाबत आयुक्त मंगेश चितळे यांना निवेदन दिले आहे.
सेक्टर ७ व ९ मधील पदपथ व गटारे दुरवस्थेत असून, पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते. अनेक गटारे तुटलेली व अरुंद असल्याने निचरा होत नाही. तसेच वेळेवर साफसफाई होत नसल्याची तक्रार आहे. कल्पतरू सोसायटी ते वृंदावन हावरे संकुल, श्री जी संघ सोसायटी व साई रामा टॉवर परिसरात गटारांचे नव्याने बांधकाम, तसेच सेक्टर ७ मधील पदपथ व सेक्टर १५ मधील रस्त्यांचे डांबरीकरण पावसाळ्यापूर्वी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
