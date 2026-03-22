मुलुंड पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी
मुलुंड, ता. २२ (बातमीदार) : मुलुंड पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या नव्या पुलाचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून संथ गतीने सुरू असून, ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर वापर असलेल्या या पुलाची कामे जवळपास पूर्णत्वास आली असली तरीही राडारोडा आणि अपूर्ण कामामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्या अनेक नागरिक या पुलाचा वापर करत आहेत. कारण त्यांच्याकडे पर्याय उपलब्ध नाही. मुलुंड पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्यासाठी रेल्वेच्या पुलाचा वापर केल्यास तिकीट तपासनीसांकडून दंड आकारला जातो. त्यामुळे नागरिक नव्याने उभारलेल्या या पुलाकडे वळत आहेत. मात्र, हा पूल अद्याप पूर्णपणे तयार नसल्याने तो वापरणे धोकादायक ठरू शकते. विशेषतः पायऱ्यांवर राडारोडा असल्यामुळे चढ-उतार करताना पाय घसरण्याची शक्यता असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे, अशी माहिती शिवसेना (ठाकरे गट) शाखा समन्वयक ओमकार जाधव (शाखा क्र. १०६) यांनी दिली. याशिवाय, पूल वापरासाठी खुला आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही सूचना फलक लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर पुलाचे उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून तो सुरक्षितपणे नागरिकांसाठी खुला करावा, अशी मागणी स्थानिक पालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
