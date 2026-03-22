नवी मुंबईतील अविनाश शिंदेचा ‘मुंबई श्री’त झंझावात
रौप्य पदक पटकावत घडवली यशोगाथा
तुर्भे, ता २२ (बातमीदार ) : शरीरसौष्ठव क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ‘मुंबई श्री’ स्पर्धेत अविनाश शिंदे याने उल्लेखनीय कामगिरी करत रौप्य पदक पटकावले असून दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्याच्या या यशामुळे परिसरात आनंद आणि अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नवी मुंबईतील तुर्भे येथील रहिवाशी असलेला अविनाश शिंदेचा हा विजय केवळ एका स्पर्धेपुरता मर्यादित नसून, त्यामागे अनेक वर्षांचे कठोर परिश्रम, जिद्द आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहेत. स्वतःचा व्यवसाय सांभाळत आणि कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडत त्याने फिटनेस क्षेत्रात आपली वाटचाल सुरू ठेवली. वेळेच्या मर्यादा आणि विविध अडचणींवर मात करत त्याने शरीरसौष्ठवाची साधना अखंडितपणे केली.
‘मुंबई श्री’च्या रंगमंचावर त्याचे सादरीकरण प्रभावी ठरले. त्याच्या शरीरयष्टीतून केवळ मेहनतीच नव्हे, तर आत्मविश्वास आणि चिकाटीचेही दर्शन घडले. परीक्षकांची मने जिंकत त्याने स्पर्धेत दुसरा क्रमांक मिळवला.अविनाशच्या या यशामुळे त्याच्या कुटुंबासह संपूर्ण परिसरातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. संघर्षातून यश संपादन करणारा अविनाश शिंदे आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे.
