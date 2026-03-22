तळोज्यामध्ये अतिक्रमणविरोधात सिडकोची धडक कारवाई
खारघर, ता. २१ (बातमीदार) : तळोजा नोड परिसरात सिडकोने धडक मोहिम राबवून अनधिकृत बांधकामांवर नुकतीच मोठी कारवाई केली. या कारवाईत सेक्टर ४० परिसरातील रस्ते आणि मोकळ्या भूखंडांवर उभारलेली व्यावसायिक अतिक्रमणे हटविण्यात आली.
सिडकोच्या अधिसूचित जागेवर कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता दुकाने, चाळ, ट्रक पार्किंग तसेच झोपड्या आदी बांधकामे नियमबाह्य उभारण्यात आले होते. त्यामुळे सिडकोच्या प्रचलित नियमावली व धोरणांचा भंग केल्याप्रकरणी ही सर्व अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात आली. ही कारवाई मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार आणि मुख्य नियंत्रक, अनधिकृत बांधकामे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या वेळी सिडको अतिक्रमण विभाग, स्थानिक पोलीस, सिडको पोलीस पथक, महावितरण अधिकारी, सिडको सुरक्षा रक्षक व महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे कर्मचारी यांच्या संयुक्त सहभागातून कारवाई करण्यात आली.
या मोहिमेसाठी २ जेसीबी, १ ट्रक, ४ जीप, १ टेम्पो ट्रॅव्हलर व १० कामगारांचा वापर करण्यात आला. पोलीस बंदोबस्तात शांततेत ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली. ही कारवाई मंगळवारी (ता.१७) करण्यात आली. सिडकोच्या जागांवरील अतिक्रमणांविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक पावले उचलली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
