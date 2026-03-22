मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे दुर्लक्ष; मनसेचा आरोप
पालिका प्रशासन धोरणावर टीका
जुईनगर, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीबीएसई बोर्डाचा वाढता प्रभाव आणि त्याचवेळी मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे होत असलेले दुर्लक्ष हा मुद्दा महासभेत चांगलाच गाजला. मनसेचे नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी प्रशासनाच्या धोरणांवर टीका करत मराठी शाळांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले.
महापालिकेकडून शहरात जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्याच्या नावाखाली सीबीएसई बोर्डाला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, याचवेळी मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे दुर्लक्ष होत असून, त्यांच्या मूलभूत सुविधांकडेही पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षकांची अपुरी संख्या आणि विद्यार्थ्यांची घटती उपस्थिती ही गंभीर समस्या असल्याचे देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले.
“शहरात आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षण देणे आवश्यक आहे, याबाबत आमचा विरोध नाही. मात्र, हे करताना मराठी माध्यमाच्या शाळांना डावलले जाऊ नये. मराठी शाळा टिकल्या तरच मराठी भाषा आणि संस्कृती टिकेल,” असा इशारा देसाई यांनी दिला.
तसेच, मराठी शाळांच्या उन्नतीसाठी ठोस धोरण आखावे, पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या मुद्द्यावर आता पालिका प्रशासन काय भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांचा समतोल विकास साधण्याची गरज या मुद्यातून अधोरेखित करण्यात आली. मराठी शाळांचे अस्तित्व आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी पुढील काळात कोणती पावले पालिका प्रशासनाकडून उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
