एकविरा देवी यात्रेनिमित्त मुंबई–पुणे द्रुतगतीवर तीन दिवस टोल माफी

एकवीरा देवी यात्रेनिमित्त मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर तीन दिवस टोलमाफी
खासदार सुरेश म्हात्रे यांची माहिती
भिवंडी, ता. २२ (वार्ताहर) : लोणावळा येथील एकवीरा देवी यात्रेनिमित्त मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर तीन दिवस टोलमाफी जाहीर करण्यात आल्याची माहिती खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी दिली. मंगळवार ते गुरुवारदरम्यान ही सवलत लागू राहणार आहे.
राज्यातील आगरी-कोळी बांधवांची कुलदेवता असलेल्या लोणावळा येथील एकवीरा देवीची यात्रा मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या तीन दिवसांत पार पडणार आहे. या यात्रेनिमित्त मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर तीन दिवसांसाठी टोलमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी खासदार सुरेश म्हात्रे यांचे टोलमाफीसंदर्भातील अधिकृत पत्र आवश्यक असणार आहे. हे पत्र संबंधित टोलनाक्यांवर सादर केल्यास एकवीरा देवीच्या भक्तांना टोलमाफी मिळणार असल्याची माहिती भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे ऊर्फ बाळ्या मामा यांनी दिली.
दरम्यान, द्रुतगती मार्गावरील टोल प्रशासनाने या टोलमाफीच्या मागणीस मान्यता दिली असून, ही सवलत सलग तीन दिवस लागू राहणार आहे. यात्रेसाठी जाणाऱ्या भक्तांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे तसेच सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी केले आहे.
