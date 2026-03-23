अंगणवाडी सेविकांना शाबासकी
अंगणवाडी सेविकांना शाबासकी
विक्रमगड येथील कार्यक्रमात विशेष सत्कार
विक्रमगड, ता.२५ (बातमीदार)ः पालघर जिल्हा अंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये विविध सामाजिक, शैक्षणिक प्रकल्प अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहेत. त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने सिद्ध दत्त न्यास, पंचायत समिती विक्रमगड यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुक्यातील १५२ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कार्यरत सेविकांचा विशेष सत्कार करण्यात आला आहे.
नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविकांच्या सामाजिक बांधिलकीचा तसेच बालविकास क्षेत्रातील योगदानाचा सन्मान करण्यात आला. सिद्ध दत्त न्यास व पंचायत समिती विक्रमगड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम झाला. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी महेश पांढरे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी विक्रमगड तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार वायाळ,संस्थेचे संस्थापक सुनील पाटणकर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी अर्जिता कुदरे, गटशिक्षणाधिकारी कासले, बालविकास प्रकल्प अधिकारी भोये, कृषी अधिकारी गये तसेच शीतल भांगरे उपस्थित होते.
