राजपुरी खोकरी रस्ता बंद करण्याचा दिला इशारा !
अपूर्ण कामामुळे मच्छिमार बांधव आक्रमक; सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन
मुरुड, ता. २३ (बातमीदार) ः राजपुरी कोळीवाडा परिसरातील मुख्य गटाराचे पाणी समुद्रात जाण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या साकवचे काँक्रीटीकरण केले होते. परंतु, हे काम संबंधित ठेकेदाराने अपूर्ण ठेवल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. येत्या आठ दिवसांत हे प्रलंबित काम पूर्ण न झाल्यास राजपुरी-खोकरी मार्ग कायमस्वरूपी बंद करण्याचा इशारा श्री महालक्ष्मी मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे चेअरमन विजय गिदी यांनी दिला आहे यासंदर्भात मुरुड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना निवेदनात दिले आहे,
राजपुरी कोळीवाडा परिसरात मुख्य गटाराचे पाणी समुद्रात जाण्यासाठी साकवचे काँक्रीटीकरण केले होते. परंतु, संबंधित ठेकेदाराने संपूर्ण काम अर्धवट ठेवल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. साकवचे बांधकाम करताना ठेकेदाराने मुख्य पाणी जाण्याच्या मार्गावर दगड, माती, ठेवल्यामुळे पाणी याठिकाणी साचून रहात आहे. त्यामुळे या भागात घाणीचे साम्राज्य तयार झाले असून मच्छर निर्माण झाले आहेत. यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याचप्रमाणे समुद्राच्या बाजूला खोदकाम करून दगड, माती तेथेच ठेवल्याने मच्छिमारांच्या नौका लोटताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ठेकेदार यांच्या निष्काळजीपणामुळे मच्छीमारां ना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हे काम आठ दिवसांत पूर्ण करण्याची मागणी विजय गिदी यांनी केली आहे. अन्यथा राजपुरी-खोकरी मार्ग कायमस्वरूपी बंद करण्यात येईल. हा मार्ग बंद केला तर
राजपुरी, माझेरी व मुरुडमधील नागरिकांना रोहा येथे जाण्यासाठी जवळचा मार्ग बंद होणार आहे. त्यामुळे असंख्य प्रवाशांची कुचंबणा होणार आहे. याबाबत मुरुड बांधकाम विभागाने त्वरित कार्यवाही करून पूर्तता करावी, अशी मागणी केली आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
