कसाऱ्यात रेल्वेने बजावल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा
कसाऱ्यात रेल्वेचा बुलडोझर फिरणार?
दोन हजार घरे आणि दुकानांना नोटिसा; ग्रामस्थांचा संताप
शहापूर, ता. २३ (वार्ताहर) : मध्य रेल्वेच्या मुंबई कार्यालयामार्फत शहापूर तालुक्यातील कसारा बाजारपेठ आणि परिसरातील सुमारे दोन हजार घरे व दुकानांना अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. रेल्वेच्या या कारवाईमुळे हजारो कुटुंबे विस्थापित होण्याची भीती निर्माण झाली असून, संतप्त ग्रामस्थांनी रेल्वे प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे.
कल्याण ते कसारादरम्यान रेल्वेच्या विकासकामांसाठी ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र गेल्या ४०-४५ वर्षांपासून (१९८० पासून) अस्तित्वात असलेली ही घरे आणि दुकाने अचानक बेकायदा कशी ठरली, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. विठ्ठलवाडी, पंचशीलनगर, मिलिंदनगर, देऊळवाडी, निंगणवाडी, ठाकूरवाडी आणि पाटीलवाडी या हद्दीतील घरांचा रेल्वेने सर्व्हे सुरू केला आहे. त्यामुळे १५० टपरीधारकांसह एकूण दोन हजार व्यावसायिक व रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
लोकप्रतिनिधींना गावबंदी
रेल्वेच्या या निर्णयाविरोधात कसाऱ्यातील सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये शुक्रवारी (ता. २०) कसारा बचाव कृती समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या वेळी ग्रामस्थांनी आपला संताप व्यक्त करीत ग्रामस्थ संकटात असताना लोकप्रतिनिधी गप्प बसल्याने त्यांना गावात येण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच रेल्वेच्या नोटिसांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याचे निश्चित झाले. रेल्वेने नोटिसा बजावणे थांबवले नाही तर कसारा गाव बेमुदत बंद करून तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रशासनाविरुद्ध अविश्वास
रेल्वेची जागा नसतानाही केवळ दादागिरी करून प्रशासन नाहक त्रास देत आहे, असा आरोप समितीने केला आहे. राज्य सरकार या प्रकरणी मध्यस्थी करीत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांविरोधातही लोकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. जर आमच्या डोक्यावरचे छप्पर हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला तर संपूर्ण कसारा बंद ठेवला जाईल. आम्ही आमची घरे आणि दुकाने वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा कसारा बचाव कृती समितीने दिला आहे.
कसारा गावातील रेल्वेलगतच्या दुकानदार व राहत्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू. त्यासाठी सत्याग्रही मार्गाने आंदोलनाची आम्ही तयारी करीत आहोत.
- सुहास जगताप, सचिव, कसारा बचाव कृती समिती
