गॅससाठी कल्याणमध्ये लांबच लांब रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ : अमेरिका-इस्राईल आणि इराणमधील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावाचे पडसाद सोमवारी (ता. २३) कल्याणमध्ये उमटले. गॅसटंचाई निर्माण होईल, या भीतीने कल्याण पश्चिमेतील आधारवाडी येथील गुरुकृपा भारत गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांच्या ५०० मीटरपर्यंत लांब रांगा लागल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे भविष्यात पुरवठा विस्कळित होण्याची भीती नागरिकांमध्ये पसरली आहे. यामुळे अनेकांनी एकाच वेळी सिलिंडर मिळवण्यासाठी गर्दी केल्याने वितरण व्यवस्थेवर मोठा ताण आला. दरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. गॅसचा पुरवठा सुरळीत असून कोणतीही टंचाई भासणार नाही, असा विश्वास वितरकांनी व्यक्त केला आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
