नालासोपाऱ्यात रिक्षावर झाड कोसळले नालासोपाऱ्यात रिक्षावर झाड कोसळले

नालासोपारा, ता. २३ (बातमीदार) : नालासोपारा पूर्वेतील आचोळा रोड परिसरात सोमवारी दुपारी अचानक झाड कोसळून पार्क केलेल्या रिक्षाचे मोठे नुकसान झाले. रिक्षात कोणीही नसल्याने जीवितहानी टळली. घटनेमुळे काही काळ वाहतूककोंडी निर्माण झाली होती. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. संबंधित रिक्षा रस्त्याकडेला पार्क करण्यात आली होती. अचानक झाड कोसळल्याने रिक्षाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला; मात्र त्या वेळी रिक्षात कोणीही नसल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या दुर्घटनेनंतर काही काळ परिसरात वाहतूककोंडी निर्माण झाली होती. याबाबत माहिती मिळताच वसई-विरार शहर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तत्परतेने झाड बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली.
