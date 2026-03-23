ठाणे महापालिकेवर २,१०० कोटी दायित्वाचे ओझे
२,१०० कोटींची देणी थकली
ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर; करवाढ नाही
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा सहा हजार २२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांना सादर केला. ठाणेकरांवर कोणतीही नवीन करवाढ न लादता आयुक्तांनी सर्वांना दिलासा दिला असला तरी पालिकेची दोन हजार १०० कोटींची देणी थकली असल्याचे या अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसून येत आहे.
महापालिका निवडणूक पार पडली असली तरी स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सोमवारी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी चार वर्षांनंतर महासभेत २०२६-२७ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्यावर्षी पाच हजार ६२५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदा यामध्ये सुमारे ६०० कोटींची भर पडल्यामुळे अर्थसंकल्प सहा हजार २२१ कोटींवर झेपावला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये जुनेच प्रकल्प नव्याने मांडण्यात आले असून, हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व मदार शासकीय अनुदान आणि कर्जरोखेवर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
महासभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दायित्वाचा मुद्दा सविस्तरपणे मांडला. पालिकेवर असलेल्या दोन हजार १०० कोटींच्या एकूण दायित्वाचे तीन मुख्य भागांत वर्गीकरण करण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले. केंद्राच्या विविध योजनांमधील पालिकेचा हिस्सा आणि कामांचे पैसे, राज्याच्या योजनांमधील प्रलंबित देणी आणि पालिकेने हाती घेतलेली विकासकामे आणि कंत्राटदारांच्या देण्यांमुळे दायित्व वाढल्याचे आयुक्त राव यांनी सांगितले. पालिकेवर तातडीने फेडावे लागणारे प्रत्यक्ष दायित्व एक हजार ते एक हजार १०० कोटींच्या दरम्यान आहे.
महसुली तूट
मागील वर्षी पालिकेने एक हजार ९०० कोटींच्या करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु ते पूर्ण करण्यात अपयश आले. पाणीपुरवठा, शहर विकास आणि अग्निशमन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. महसुली उत्पन्न ३,५२३ कोटींवरून ३,४६१ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले आहे.
आम्ही महसुली उत्पन्न वाढवण्यावर आणि आर्थिक शिस्त राखण्यावर भर देत आहोत. अमृत २.० अंतर्गत केंद्र शासनाकडून ९८.६८ कोटींचे बिनव्याजी अर्थसहाय्य मिळाले आहे, जे एक सकारात्मक पाऊल आहे. दायित्व कमी करून विकासकामांचा दर्जा राखणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.
- सौरभ राव, आयुक्त, ठामपा
