उल्हासनगरात दगडाने ठेचून तरुणाचा खून
उल्हासनगरात दगडाने ठेचून तरुणाचा खून
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : शहरात पुन्हा एकदा गुन्हेगारीने डोके वर काढले असून, भरदिवसा तरुणाचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प-१मधील शिवनेरीनगर परिसरात सोमवारी सायंकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास एका तरुणाचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याची घटना घडली. प्रवीण अशोक वर्मा (२७) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. या खुनामागील नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून, जुना वाद, वैयक्तिक वैमनस्य किंवा इतर कोणता सराईत गुन्हेगार आहे का, याबाबतचा तपास पोलिस विविध अंगांनी करीत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील तपास उल्हासनगर पोलिसांकडून सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.
