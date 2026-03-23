मायदेशातून तपासात सहकार्य करेन

मायदेशातून तपासात सहकार्य करीन
डॉ. संग्राम पाटील हमीपत्र देण्यास तयार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मायदेशात परतण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही पोलिसांना सहकार्य करू. तसे हमीपत्र देण्यासह आपण तयार आहोत, असे इंग्लंडस्थित यूट्युबर आणि डॉ. संग्राम पाटील यांनी सोमवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाला सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेत्यांविरोधात समाजमाध्यमावरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप पाटील यांच्यावर आहे. पाटील यांनी त्यांच्याविरुद्ध बजावलेले लूकआऊट परिपत्रक आणि दोन गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवल्याच्या आरोपाखाली दाखल केलेल्या गुन्ह्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ते रद्द करून इंग्लंडला परतण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि राजकीय भाषण व मतभेदांना गुन्हेगारी ठरवण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या प्रयत्नांचाच एक भाग असल्याचा दावा पाटील यांनी केला. त्या याचिकेवर न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने पाटील यांच्या हमीची दखल घेतली. तीन दिवसांत त्यांना याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास परवानगी दिली आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
पाटील यांची भूमिका
पाटील यांनी तपासात यापूर्वीही सहकार्य केले असून २१ जानेवारीपासून त्यांना चौकशीसाठी कोणतेही समन्स बजावलेले नाही. याशिवाय त्यांच्या कोठडीतील चौकशीची कोणतीही आवश्यकता नाही, असेही पाटील यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. पाटील यांच्या मोबाईलमध्ये त्यांच्या रुग्णांचे गोपनीय तपशील असून ती माहिती कायद्याने संरक्षित असल्याने त्यांनी मोबाईल पोलिसांकडे सुपूर्द करणे शक्य नसल्याचा दावा पाटील यांनी केला. दुसरीकडे, महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी पाटील यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे.
