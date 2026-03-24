नदी पुलावर कामगाराचा मृत्यू
नदी पुलावर कामगाराचा मृत्यू
बोईसर, ता.२४ (वार्ताहर) : तारापूर एमआयडीसीत कामावर निघालेल्या बोईसरच्या एका कामगाराचा चिल्हार मार्गावरील फुलाचा पाडा परिसरातील सूर्या नदी पुलावर मंगळवारी सकाळी भीषण अपघात झाला. या अपघातात सुदाम धांगडाचा (वय ३६, रा.कोंढाण) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
सूर्या नदी पुलावर दुचाकी घसरल्याने धांगडा ट्रेलरच्या चाकाखाली आल्याने गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने लाईफ लाईन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण प्रकृती चिंताजनक असल्याने मीरा रोड येथे पुढील उपचारासाठी पाठवण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
-------------------------------
हस्तांतरणावरून वाद
तारापूर एमआयडीसीला जोडणारा बोईसर-चिल्हार मार्गाची अनेक वर्षांपासून दुरवस्था झाली आहे. या मार्गावरून हजारो कामगार, अवजड वाहने प्रवास करतात. मात्र, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील हस्तांतरणाच्या प्रश्नामुळे दुरुस्ती रखडल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.
