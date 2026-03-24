वृद्धांना लुटणारी टोळी गजाआड
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) : आमच्या शेठला मुलगा झाला असून पुढे साड्यांचे वाटप सुरू आहे, असे सांगून ज्येष्ठ नागरिकांना बोलण्यात गुंतवून त्यांचे दागिने लंपास करणाऱ्या त्रिकूटाला रबाळे पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. या टोळीने गुजरातसह मुंबईतदेखील अशाच प्रकारचे गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यानुसार पोलिसांनी या त्रिकूटाची कसून चौकशी सुरू केली आहे.
२४ डिसेंबर २०२५ला दुपारच्या सुमारास रबाळे गावात राहणाऱ्या अनुसया दत्ता शिंदे (५९) या कामावरून घरी जात होत्या. या वेळी वाटेत काही व्यक्तींनी त्यांना गाठून आमच्या शेठला मुलगा झाला आहे. पुढे गरिबांना साड्या वाटल्या जात आहेत. तुम्ही तुमचे सोन्याचे दागिने काढून पिशवीत ठेवा, असे सांगून त्यांचे लक्ष विचलित केले. त्यानंतर त्यांनी हातचलाखीने त्यांच्या गळ्यातील दीड लाखाचे सोन्याचे दागिने लुबाडून पलायन केले. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून रबाळे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक दीपक खरात आणि गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली होती.
पोलिसांनी घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरणाची तपासणी करून तसेच तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे संशयितांचा माग काढला. संशयित आरोपी कोपरखैरणे येथे राहत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार अशोक विठ्ठल काळे (२२), विष्णू शिवाजी पवार (२७) आणि लखन ऊर्फ कार्तिक दारासिंग काळे (१९) यांना ताब्यात घेतले.
गुजरातमध्येही चोरी
पोलिसांनी या त्रिकूटाकडे केलेल्या प्राथमिक चौकशीत त्यांनी केवळ नवी मुंबईतच नव्हे, तर ठाणे, मुंबई शहर आणि थेट गुजरात राज्यातही अशाच प्रकारे अनेक लोकांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. ही टोळी विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करीत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या संशयितांकडून अनेक गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
