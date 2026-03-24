पदोन्नतीचा कालावधी दोन वर्षांनी घटणार
ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी लागणारा सेवा कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने हा निर्णय लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम ९७ अंतर्गत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेदरम्यान कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी ठाणे महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. शासनाच्या ६ जून २०१७च्या अधिसूचनेनुसार पदोन्नतीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी असताना ठाण्यात मात्र पाच वर्षांची अट ठेवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई आणि अकोला महापालिकेच्या धर्तीवर ठाण्यातही पदोन्नतीचा कालावधी तीन वर्षे करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. यासोबतच शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या प्रलंबित राहिल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी विषयाचे गांभीर्य मान्य करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती दिली. ठाणे महापालिकेचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नतीचा कालावधी पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
