कल्याणमध्ये बसच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार) : कल्याणमध्ये एका बसने दिलेल्या धडकेत ३० वर्षीय तरुणाचा बसच्या चाकाखाली चिरडून जागीच मृत्यू झाला.
कल्याणमधील एम. के. कॉलेज मार्गावर तरुण रस्त्यावरून जात असताना मागून येणाऱ्या बसने त्याला जोराची धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती, की तरुण थेट बसच्या मागील चाकाखाली आला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून स्थानिक नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी कल्याणच्या बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात बसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी कारवाई करत बसचालकाला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
