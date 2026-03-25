उत्तन-विरार प्रवास जलद होणार
सागरी सेतू प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी
विरार, ता. २५ (बातमीदार) ः मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे. वन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतर डिसेंबरअखेरीस एमएमआरडीएकडून प्रकल्पासाठीची निविदा प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात उत्तन-विरार प्रवास अवघ्या काही मिनिटांत करता येणार आहे.
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूला भाईंदरपर्यंत वर्सोवा-भाईंदर सागरी मार्गाने जोडणी दिली जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम मुंबई महापालिकेकडे आहे. तर भाईंदरपासून पुढे विरारपर्यंत एमएमआरडीए उत्तन-विरारदरम्यान ५५.१२ किमी लांबीचा सागरी सेतू बांधणार आहे. २४.३५ किमीचा मुख्य सागरी सेतू असणार असून ३०.७७ किमीचे तीन अंतरबदल मार्ग असतील. त्यानुसार उत्तन अंतरबदल मार्ग ९.३२ किमी, वसई अंतरबदल मार्ग २.५ किमी, तर विरार अंतरबदल मार्ग १८.९५ किमीचा असेल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मान्यता मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला १८ मार्चला मान्यता दिल्याची माहिती आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
