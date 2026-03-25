अनधिकृत चाळींवर बुलडोझर

बल्याणीत २९ अनधिकृत चाळींवर पालिकेचा हातोडा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई
टिटवाळा, ता. २५ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रातील बल्याणी येथे सर्व्हे क्र. १३ मधील २९ अनधिकृत चाळींच्या खोल्यांवर मंगळवारी (ता. २४) पालिकेने हातोडा चालवला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत.
ही जागा मूळची पूनमदेवी विनोद कनोजिया आणि इतर यांच्या मालकीची आहे. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी एका स्थानिक विकसकाने या जागेवर अनधिकृतपणे चाळी उभारून त्या सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या होत्या. या फसवणुकीविरोधात जमीनमालकांनी कल्याण न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १७ सप्टेंबर २०२५ला उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला दिलेली स्थगिती उठवल्यानंतर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. मंगळवारी सकाळी ‘अ’ प्रभाग कार्यालयाने मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात २९ खोल्या जमीनदोस्त केल्या.
नागरिकांचा संताप
आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून घर घेणाऱ्या नागरिकांचे संसार एका क्षणात उद्ध्वस्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या विकसकाने नागरिकांची फसवणूक केली आणि अनधिकृत बांधकाम उभे केले, तो अद्याप फरार आहे. विकसक मोकाट आणि नागरिक बेघर झाल्यामुळे परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवणूक करताना नागरिकांनी कागदपत्रांची शहानिशा करणे गरजेचे आहे अन्यथा अशा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागते, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
