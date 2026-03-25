घरेलू कामगारांची नोंदणी आता दररोज होणार

नवी मुंबईत घरेलू कामगारांची नोंदणी आता दररोज
कामगार एकता युनियनच्या पाठपुराव्याला यश
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील कामगार कार्यालयात घरेलू कामगारांची नोंदणी आता दररोज सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही नोंदणी आठवड्यातून फक्त सोमवारी केली जात असल्याने कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. प्रशासनाच्या निर्णयामुळे कामगार एकता युनियनने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई परिसरातील हजारो घरेलू कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवी मुंबईतील कामगार कार्यालयात घरेलू कामगारांची नोंदणी दररोज करण्यात यावी या मागणीसाठी कामगार एकता युनियनकडून संबंधित विभागाकडे वर्षभरापासून सातत्याने निवेदने सादर करणे, पाठपुरावा बैठका घेणे आणि प्रशासनाशी संवाद साधणे असे प्रयत्न सुरू होते. याची दखल घेत प्रशासनाने अखेर नोंदणी प्रक्रिया दररोज करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे कामगारांचा वेळ व खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे. कामगार एकता युनियनचे प्रतिनिधी सतीश लोंढे आणि जयसिंग रणदिवे यांनी प्रशासनाचे आभार मानत, ही केवळ सुरुवात आहे. कामगारांच्या हक्कांसाठी आमचा लढा पुढेही सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले.
