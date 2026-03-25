पालिकेचे भत्ते महापौरांनी नाकारले
राजकीय नेत्यांसमोर कृतीतून नवा आदर्श
विरार, ता. २५ (बातमीदार) ः करदात्यांच्या करातून मिळणाऱ्या वाहनभत्ता, मानधनाच्या स्वरूपातील महिन्याचे ८५ हजार वसई-विरार महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील यांनी नाकारले आहेत. या कृतीतून पैसे, सत्ता मिळविण्यासाठी झगडणाऱ्या राजकीय नेत्यांसमोर नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
वसई-विरार महापालिका क वर्गातील असल्याने ११५ नगरसेवकांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे महापौर, उपमहापौर स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता आणि प्रभाग समितीच्या सभापतींना वाहनभत्ता दिला जाणार आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या महापौरांना वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता म्हणून दरमहा ७५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत; मात्र महापौर पाटील यांनी वाहनभत्ता म्हणून मिळणारे ७५ हजार, दहा हजारांचे मानधन नाकारले आहेत. विशेष म्हणजे, अजीव पाटील यांचे ज्येष्ठ बंधू माजी महापौर राजीव पाटील यांनीसुद्धा कोणत्याही स्वरूपाचे भत्ते घेतले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाची वसई-विरारमध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे.
