ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

पनवेल, ता. २५ (वार्ताहर) : तळोजा एमआयडीसी परिसरातील पेंधर फाट्याजवळ असलेल्या नावडा सर्व्हिस स्टेशन येथे एका भरधाव ट्रकने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने २८ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. २२) रात्री घडली. राजूसिंग फत्तेसिंग रजपूत असे मृत तरुणाचे नाव आहे. हा अपघात घडल्यानंतर ट्रकचालक वाहन सोडून घटनास्थळावरून पसार झाला आहे. याप्रकरणी तळोजा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राजूसिंग रजपूत आणि मुकेशकुमार चौधरी हे दोघे मित्र घोट गाव येथे राहण्यास असून दोघेही तळोजा एमआयडीसीतील ध्रुव लॉजिस्टिक्समध्ये कामाला होते. रविवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास हे दोघे मित्र दुचाकीने कल्याण-पनवेल मार्गाने घरी जात होते. त्यांनी नावडा सर्व्हिस स्टेशनवर पेट्रोल भरल्यानंतर, राजूसिंग हा हेल्मेट घालण्यासाठी पेट्रोल पंपाच्या थोडे पुढे थांबला होता. त्याच वेळी पेट्रोल पंपातून डिझेल भरून बाहेर पडणाऱ्या एका भरधाव ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरात धडक दिली. त्यामुळे दोघे मित्र खाली पडले; मात्र राजूसिंग हा ट्रकच्या समोरील चाकाखाली आल्याने तो गंभीर जखमी झाला. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
