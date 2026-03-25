एकविरा देवीच्या पालखीत रंगले नवी मुंबईकर

आई एकवीरेच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमला
नवी मुंबई, पनवेलसह उरणमध्ये चैत्री यात्रेचा जल्लोष
तुर्भे, ता. २५ (बातमीदार) : महाराष्ट्राचे कुलदैवत आणि आगरी-कोळी समाजाची आराध्य देवता असलेल्या कार्ला येथील आई एकवीरा देवीचा चैत्री यात्रा उत्सव बुधवारी (ता. २५) नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांच्या गजरात आणि आई एकवीरेच्या जयघोषाने अवघा परिसर भक्तीमय वातावरणात न्हाऊन निघाला होता. या वेळी महाराष्ट्रातील हजारो भक्तांनी दर्शनासाठी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी केली होती.
आई एकवीरा देवीच्या चैत्री यात्रेला आगरी-कोळी समाजासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत मानाच्या पालखीला विशेष महत्त्व असून, दरवर्षी एका कोळीवाड्याला पालखी नेण्याचा मान दिला जातो. यानुसार पनवेल, पेण आणि ठाणे कोळीवाडे हे पालखीचे मानकरी मानले जातात. यंदा हा मान पनवेल कोळीवाड्याला दिला होता. त्यामुळे येथील कोळी बांधवांच्या आनंदाला उधाण आले होते. या वेळी ढोल-ताशांच्या गजरात, पारंपरिक ब्रास बॅण्डच्या निनादात आणि गुलालाची उधळण करीत मोत्यांनी सजवलेल्या आई एकवीरा देवीच्या जयघोषात पनवेल कोळीवाड्याची मानाची पालखी ही कार्ला गडाकडे भक्तिभावाने मार्गस्थ झाली.
दरम्यान, पनवेल कोळीवाड्याने आपल्या सण, उत्सवाची कास धरत परंपरेला कायम जपले आहे. यापुढेही याच जल्लोषात अखंडितपणे पालखी निघणार असल्याचे पाच पंच समाज बांधवांनी सांगितले.
उरण तालुक्यात जत्रा उत्सव
उरण (बातमीदार) : आई एकवीरा देवीच्या जत्रा उत्सवाला उरण तालुक्यात यंदा मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. मोरा येथील प्राचीन देवी मंदिरासह कळंबुसरे येथील इंद्रायणी डोंगरमाथा, कोप्रोली, पिरकोण, चिर्ले, वेश्वी, म्हातवली या ठिकाणी हा जत्रा उत्सव साजरा करण्यात आला. काही ठिकाणी भजन, कीर्तन, अभंग गायन आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मंदिर प्रशासन व स्थानिक ग्रामस्थांनी पाणी, सुरक्षा आणि रांगेचे नियोजन याची उत्तम व्यवस्था केली होती. काही ठिकाणी स्वयंसेवकांनीही मदतकार्य करीत भाविकांना मार्गदर्शन केले. जत्रा उत्सवानिमित्त परिसरात छोट्या-मोठ्या दुकानांची व खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सची रेलचेल पाहायला मिळाली.
