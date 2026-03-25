डिझेल दरवाढीवर हस्तक्षेप करावा

डिझेल दरवाढीत हस्तक्षेप करावा
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना नितेश राणे यांची विनंती
भाईंदर, ता. २५ (बातमीदार) : मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांचा घाऊक ग्राहकांमध्ये समावेश असल्याने त्यांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलमध्ये प्रतिलिटर सुमारे २२ रुपयांची वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना केली आहे.
आखाती युद्धामुळे तेल कंपन्यांनी घाऊक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. मच्छीमारांचा घाऊक ग्राहकांमध्ये समावेश केल्याने दरवाढीचा फटका बसला आहे. यासंदर्भात नितेश राणे यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रात १३६ मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या ७,५५० यांत्रिक मासेमारी नौकांसाठी डिझेलचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे मच्छीमारांना तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण राज्यातील मासेमारी व्यवसायाच्या शाश्वततेवर होत आहे. मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांचे घाऊक ग्राहक म्हणून वर्गीकरण केल्यामुळे मच्छीमारांना पेट्रोल पंपांवर डिझेल किरकोळ दराऐवजी अधिक महागड्या घाऊक दराने खरेदी करण्यास भाग पडत असल्याचे राणे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मच्छीमार संघटनांच्या मागण्या
केंद्र सरकारने मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पुनर्वर्गीकरण करून त्यांना डिझेल किरकोळ दराने खरेदी करण्याची मुभा द्यावी, मासेमारी व्यवसायासाठी उद्दिष्टआधारित डिझेल अनुदान किंवा थेट लाभ हस्तांतरणाची तरतूद करावी, कृषी क्षेत्राप्रमाणेच मासेमारी क्षेत्राचाही इंधन संरक्षण सहाय्य योजनेंतर्गत समावेश करून त्याला मान्यता द्यावी, मासेमारी क्षेत्रासाठी इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय स्तरावर एका धोरणाची आखणी करावी आदी उपाय करण्याची विनंती पत्रातून केली आहे.
