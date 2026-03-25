परिचारिकांच्या वेतनात कपात!
आर्थिक अडचणींमुळे संतापाची लाट; आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कार्यरत हजारो परिचारिकांचे वेतन अंशतः रोखून धरल्याचा प्रकार समोर आल्याने मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. मार्च २०२६चे वेतन कोणतीही पूर्वसूचना न देता केवळ १० ते २० टक्क्यांपर्यंतच बँक खात्यात जमा झाल्याचे अनेक परिचारिकांच्या निदर्शनास आले आहे.
संपूर्ण महिना नियमित कर्तव्य बजावूनही अचानक वेतनात कपात झाल्याने परिचारिकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेकांच्या खात्यातून गृहकर्ज, वाहनकर्ज आदींचे हप्ते थेट वसूल होत असल्याने बॅंकाकडून दंड आकारला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच दैनंदिन खर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा भागविणे कठीण झाले असल्याची संतप्त भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. याविरोधात महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वेतनातून कोणतीही रक्कम कपात करायची असल्यास किमान एक महिना आधी सूचना देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. याबाबत आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेतही अशी तरतूद मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संघटनेच्या मते, ‘वेतन अधिदान कायद्यानुसारही अशा प्रकारची अचानक कपात करणे बेकायदा आहे.’ दरम्यान, रोखून धरलेली वेतन रक्कम तातडीने वितरित न केल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तसेच मुंबई महापालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे निमंत्रक ॲड. प्रकाश देवदास यांनी प्रशासनाने त्वरित याकडे लक्ष देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करावे, अशी मागणी केली आहे.
