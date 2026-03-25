धबधबा परिसरात राबवली स्वच्छता मोहीम
नेरूळ, ता.२५(बातमीदार)ः एनवोरार्मेन्ट लाईफ फाउंडेशनतर्फे जव्हार परिसरातील कालामंदेव धबधबा येथे स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत फाउंडेशनच्या सदस्यांसह पर्यटकांनीही उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
निसर्गाचा आनंद घेताना अनेक पर्यटक प्लास्टिक कचरा मागे सोडत असल्याने वन्यजीव आणि जलजीवांना धोका निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित मोहिमेत प्लास्टिक पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या, गुटखा पाकिटे, दारूच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांचे पॅकेजिंग तसेच चप्पल आदी कचरा गोळा करण्यात आला.
या उपक्रमाचा उद्देश केवळ परिसर स्वच्छ ठेवणे नसून, पर्यटकांमध्ये जबाबदार पर्यटनाची जाणीव निर्माण करणे हा आहे, असे फाउंडेशनचे संस्थापक धर्मेश बराई यांनी सांगितले.
