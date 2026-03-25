पनवेल शहर वाहतूक शाखेकडून विद्यार्थ्यांना वाहतूक जनजागृती
कामोठे, ता.२५ (बातमीदार) : पनवेल शहर वाहतूक शाखेने शहरातील व्ही के हायस्कूल येथे विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक जनजागृती उपक्रम राबवण्यात आला. या कार्यक्रमात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक औदुंबर पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना वाहतुकीच्या नियमाचे धडे दिले. या कार्यक्रमास शाळेतील सुमारे २०० विद्यार्थी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे नियम, सुरक्षितता आणि शिस्त याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. कवितांच्या माध्यमातून आणि तंत्रज्ञानाच्या सादरीकरणाद्वारे विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे धडे समजावून दिले. या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
यावेळी विद्यार्थ्यांना वाहतुकीसंबंधी माहितीपर पुस्तके वाटप करण्यात आले. वाहतुकीचे नियम पाळण्याबाबत आणि नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, यासाठी विद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात आली.
या कार्यक्रमात पोलीस उपनिरीक्षक जीवन शेरखाने, चंद्रकांत पाटील आणि कवी मोहन काळे उपस्थित होते. कार्यक्रमास शाळेचे प्राचार्य व शिक्षकांनी सहकार्य केले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाहतुकीबाबत जागरूकता निर्माण होऊन सुरक्षिततेची जाणीव वाढण्यास मदत होईल असा विश्वास औदुंबर पाटील यांनी व्यक्त केला.
