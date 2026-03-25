ट्रक, बसची समोरासमोर धडक
वाडा-मनोर महामार्गावर भीषण अपघात
वाडा, ता. २५ (बातमीदार) ः वाडा-मनोर महामार्गावरील सापने फाटा येथे खासगी बसला ट्रक धडकल्याने झालेल्या अपघातात तिघे जखमी झाले आहेत.
बुधवारी (ता. २५) सकाळी झालेल्या अपघातात दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कंचाड येथून वाड्याकडे निघालेल्या खासगी बसला वाड्याकडून मनोरच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकने सापने फाटा येथील वळणावर धडक दिली. या अपघातात दोन्ही वाहने रस्त्याच्या मध्यभागी अडकल्याने तीन ते चार तास वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. अपघातात बसचा चालक सद्दाम हुसेन त्याचा सहकारी शरद भोगले तसेच ट्रकचालक गोविंद कुमार जखमी आहे. त्यांच्यावर वाडा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ट्रकचे स्टेअरिंग अचानक जाम झाल्याने हा अपघात झाल्याचे ट्रकचालकाने सांगितले.
