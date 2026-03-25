ठाण्यात चार कोटींचा एमडी ड्रग्ज जप्त

ठाण्यात चार कोटींचे एमडी ड्रग्ज जप्त
गुन्हे शाखेची कारवाई; तिघे अटकेत
ठाणे, ता. २५ ः ठाणे गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत चार कोटी १२ लाख रुपयांचे एमडी ड्रग्ज जप्त केले. या प्रकरणात तीन जणांना अटक करण्यात आली. आरोपींना न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
अमली पदार्थ विक्रीसाठी आलेल्या त्रिकूटाला ठाणे पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक करत मोठी कारवाई केली. या कारवाईत चार कोटी १२ लाख ४० हजार रुपये किमतीचा दोन किलो ६२ ग्रॅम ‘एमडी’ (मेफेड्रॉन) जप्त करण्यात आला आहे.
चरई परिसरात अमली पदार्थांची देवाणघेवाण होणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचला. सोमवारी (ता. २३) कोपरीतील सोहेल खान याच्याकडून एक किलो ५६ ग्रॅम, तर उल्हासनगरच्या रोहित सितापुरे याच्याकडून एक किलो सहा ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले. पुढील तपासात राजेश हडावले यालाही अटक करण्यात आली. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना २८ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. ड्रग्ज साखळीचा तपास सुरू आहे.
