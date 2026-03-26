गॅस दरवाढीवरून काँग्रेस आक्रमक
विक्रमगड, ता. २६ (बातमीदार) ः वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. अशातच केंद्र सरकारने घरगुती, व्यापारी गॅस सिलिंडरची दरवाढ केल्यामुळे काँग्रेसने तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
वाढत्या महागाईबरोबर आता गॅस दरवाढीमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. तालुका अध्यक्ष घनश्याम आळशी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. केंद्र सरकारने तत्काळ दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच घरगुती गॅस सिलिंडरचे पूर्वीप्रमाणे १४ किलो वजन कायम ठेवावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या वेळी विक्रमगडचे तहसीलदार यांच्याकडे विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन देत केंद्र सरकारपर्यंत नागरिकांच्या भावना पोहोचवाव्यात, अशी विनंती करण्यात आली. या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष मधुकर चौधरी, सरचिटणीस मनोज पाटील, जिल्हा महिला अध्यक्षा सीमा पोद्दार, रघु पाटील, चंदू विग्ने, शांताराम रहाणे, अरुण पागी यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
