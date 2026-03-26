सातपाटी गाव मनोरंजनाचे केंद्र
जत्रोत्सवाला सुरुवात; खाद्यपदार्थांची रेलचेल
पालघर, ता. २६ ः तालुक्यातील सातपाटी गावातील जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. रामनवमीच्या रात्रीपासून सातपाटी गावात लाखो भाविकांनी हजेरी लावली असून पुढील तीन दिवस मनोरंजन, करमणूक, खाद्यसंस्कृतीची मोठी रेलचेल राहणार आहे.
गावातील प्रवेशद्वारावरील राममंदिर भाविकांसाठी सजविण्यात आले आहे. प्रकाश सजावटीने मंदिर परिसरात लखलखाट आहे. याच भागात मैदानावर आकाशपाळणे, टोरा-टोरा, क्रॉस चक्री, शुझ चक्री, बोट पाळणा, ड्रॅगन ट्रेन अशा मनोरंजनात्मक बाबींसह जादूचे खेळ, मौत का कुआ, साहसी खेळ यात्रेकरूंसाठी उभारण्यात आले आहेत. लहान मुलांसाठी यात्रा करमणुकीचे केंद्र ठरणार आहे. यात्रेत खाजा खाद्यपदार्थाला विशेष पसंती असल्याने करमणुकीसह खवय्यांसाठी विशेष पर्वणी ठरणार आहे. तसेच खवय्यांसाठी चटकदार पदार्थांची चव चाखता येणार आहे.
कोळीबांधवांचे श्रद्धास्थान
- पालघर तालुक्यातील देवस्थानाची स्थापना १८८१ मध्ये कोळी समुदायाने केली आहे. पुढे १९२५ मध्ये मंदिर कौलारू पद्धतीचे बांधले गेले. १९९२ मध्ये खऱ्या अर्थाने भव्य असे मंदिर लोकवर्गणीतून निर्माण केले.
- कोळी समुदायाचे श्रद्धास्थान आहे. मुंबईमधील कोळीवाडे, कोळीवस्त्या येथील मच्छीमार बांधव आवर्जून यात्रेला येत असतात. रामनवमीच्या दिवशी मंदिरामध्ये विश्वस्तांमार्फत पूजा केली जाते. दशमीच्या दिवशी मंदिरातून सकाळी रामाची पालखी गावभर फिरवली जाते.
सिलिंडर टंचाईचा फटका
सातपाटीच्या रामनवमी यात्रेत व्यावसायिक गॅस सिलिंडर टंचाईचा फटका बसताना दिसत आहे. यात्रेदरम्यान खाद्यपदार्थांचे स्टॉल उभारले आहेत; मात्र सिलिंडरच्या मर्यादित पुरवठ्यामुळे स्टॉलधारकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अनेक व्यावसायिकांवर गॅस मिळत नसल्याने पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे खाद्यपदार्थांच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
