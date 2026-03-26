तलवाडा केंद्रात मुलींचे लसीकरण
विक्रमगड (बातमीदार)ः विक्रमगड तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तलवाडा येथे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस लसीकरण कार्यक्रम नियोजनबद्धपणे पार पडला आली. या उपक्रमाअंतर्गत उपकेंद्र मेढी कार्यक्षेत्रातील मुलींचे लसीकरण करण्यात आले. लसीकरण मोहिमेत लाभार्थ्यांची पूर्वनोंदणी, वैद्यकीय तपासणी, लसीकरणानंतर आवश्यक निरीक्षण तसेच आरोग्यविषयक मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, एएनएम, आशा सेविका तसेच इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करत मोलाचे योगदान दिले. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात आरोग्याविषयी जागरूकता वाढणार असल्याने व्यापक मोहीम राबवण्याचा आरोग्य विभागाचा मानस आहे.