ठाण्यात दोन अल्पवयीन मुली बेपत्ता
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांतून दोन अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याच्या घटना समोर आल्या असून यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस ठाण्यांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली आहे.
सोमवारी (ता. २४) सायंकाळी मानपाडा परिसरात राहणाऱ्या १५ वर्षीय मुलीचा तिच्या आईसोबत किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर ती घरातून निघून गेली. सुरुवातीला ती परत येईल, असा कुटुंबीयांना विश्वास होता; मात्र बराच वेळ उलटूनही ती परत न आल्याने कुटुंबीयांनी परिसरात आणि नातेवाईकांकडे शोध घेतला. तरीही मुलगी सापडली नसल्याने कोणीतरी आमिष दाखवून तिला पळवून नेल्याची शक्यता व्यक्त करत पालकांनी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
दुसऱ्या घटनेत, १६ वर्षीय मुलगी सोमवारी (ता. २४) दुपारी घरातून महाविद्यालयासाठी निघाली होती. परंतु, उशिर होऊनही ती घरी परतली नाही. कुटुंबियांनी संपूर्ण परिसरात आणि नातेवाईकांकडे शोध घेतला; परंतु मुलगी सापडली नाही. अखेर त्यांनी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. त्या दोन्ही घटनांमध्ये पोलिसांनी अपहरणाचा संशय लक्षात घेऊन तपास सुरू केला आहे.
