मुंबई

मोफत बस प्रवासासाठी मुदतवाढ

वसई (बातमीदार)ः वसई विरार शहर पालिका परिवहन सेवेमार्फत महापालिका हद्दीतील राबवण्यात येणाऱ्या मोफत बस प्रवास योजनेला लाभासाठी पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ३१ मार्चची अंतिम मुदत होती.
माजी परिवहन सभापती प्रितेश पाटील यांनी २४ मार्च रोजी स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांची भेट घेतली. यावेळी लाभार्थ्यांच्या अडचणी मांडताना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यानुसार महापौर अजीव पाटील यांनी महासभेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत लाभार्थ्यांच्या सोयीकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

Related Stories

