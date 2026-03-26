ठाण्यात ट्रेडबायनरीकडून आरोग्य-जागरूकता उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
ठाणे, ता.२६ (बातमीदार) : सामाजिक बांधिलकी जपत नागरिकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी ट्रेडबायनरी या अग्रगण्य तंत्रज्ञान व सल्लागार कंपनीने कासारवडवली येथे रक्तदान आणि मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे यशस्वी आयोजन केले. या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेबाबत जागरूकता वाढवण्याचा उद्देश साध्य झाला.
या शिबिरामध्ये सहभागी नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन मिळाले. सामान्य वैद्य, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, जनरल सर्जन आणि फिजिओथेरपिस्ट यांनी आरोग्यविषयक सल्ला देत नागरिकांच्या शंकांचे निरसन केले. तसेच रक्तदाब तपासणीसह इतर प्राथमिक तपासण्या मोफत करण्यात आल्या, यामुळे अनेकांना त्यांच्या आरोग्यस्थितीची योग्य माहिती मिळाली.
या उपक्रमातील विशेष आकर्षण म्हणजे एचपीव्ही लसीकरण सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात आले. सर्वावॅक आणि गार्डासिल या लसींमुळे गर्भाशयमुख, योनी आणि गुदमार्गातील कर्करोग आणि जननेंद्रियावरील वॉर्ट्सपासून संरक्षण मिळते. यामुळे महिलांमध्ये प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेबाबत जागरूकता निर्माण झाली. शिबिरादरम्यान सुमारे ४० जणांनी रक्तदान केले असून त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
संस्थापक व संचालक दर्शिल शाह यांनी सांगितले की, समुदायाचे आरोग्य हेच त्याची खरी ताकद आहे. तर युवराज शिधये यांनी अशा उपक्रमांमुळे सामाजिक जबाबदारीची भावना अधिक बळकट होते, असे नमूद केले. भविष्यातही अशा उपक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्धार कंपनीने व्यक्त केला.
