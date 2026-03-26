संस्कृत रंगभूमीचं पुनरुज्जीवन
‘धन्यो गृहस्थाश्रमः’चा दमदार ठसा, सोमय्या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची नवी झेप
मुंबई, ता. २६ (बातमीदार) : संस्कृत भाषा आजच्या तरुणांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकते, हे सिद्ध करीत सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी ‘धन्यो गृहस्थाश्रमः’ या नाटकातून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. महाराष्ट्र संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धेत प्रथमच सहभाग घेत त्यांनी ३३ नाटकांमधून तब्बल सहा पारितोषिके पटकावत लक्ष वेधले. आयआयटी मुंबईनेही या प्रयोगाची दखल घेत विद्यार्थ्यांना विशेष निमंत्रण दिले आणि पी. सी. सक्सेना सभागृहात नाटक सादर करण्यात आले.
या नाट्यप्रयोगात के. जे. सोमय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज आणि माया सोमय्या स्कूल ऑफ म्युझिक अँड परफॉर्मिंग आर्टससह विज्ञान व अभियांत्रिकी शाखांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. आंतरविद्याशाखीय सहकार्यामुळे संस्कृत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संगीत आणि रंगमंचाचा अनुभव मिळाला, तर इतर शाखांतील विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषेचा प्रत्यक्ष परिचय झाला. या प्रयोगामागे व्यापक शैक्षणिक दृष्टी आहे. विद्यापीठात लवकरच नाट्यशास्त्रातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, त्याचा पूर्वरंग म्हणून हा प्रयोग सादर करण्यात आला. या अभ्यासक्रमात सैद्धांतिक शिक्षणाबरोबरच नाट्य, नृत्य आणि संगीताचे प्रत्यक्ष सादरीकरण अनिवार्य असणार आहे. दरवर्षी एक संस्कृत नाटक सादर करण्याचा विद्यापीठाचा मानस असून, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सहभाग घेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नाटकातून समकालीन विषयांच्या पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक मूल्ये प्रभावीपणे मांडण्यात आली. हे नाटक सिच्युएशनशिप आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसारख्या समकालीन विषयांच्या पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक नातेसंबंध आणि गृहस्थाश्रमाची संकल्पना प्रभावीपणे मांडते. दिग्दर्शक डॉ. प्रसाद भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी संस्कृत संवाद, उच्चार आणि अभिनयाचा सखोल सराव केला. या यशामुळे संस्कृत ही आधुनिक अभिव्यक्तीची प्रभावी भाषा ठरू शकते, हे अधोरेखित झाले आहे.
