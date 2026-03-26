मीरा रोड आगीत नुकसानग्रस्तांना दिलासा
पंचनामे करून भरपाई देण्याचे मंत्री सरनाईक यांचे आदेश
भाईंदर, ता.२६ (बातमीदार) : मीरा रोड येथील फर्निचरच्या अनधिकृत गोदामाला मंगळवारी (ता. २४) रात्री लागलेल्या भीषण आगीत परिसरातील इमारतींमधील रहिवाशांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी नुकसानग्रस्तांची भेट घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. नुकसान झालेल्या सर्व घरांचे पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश त्यांनी महापालिका प्रशासनाला यावेळी दिले.
यावेळी त्यांनी नुकसान झालेल्या सर्व घरांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे तसेच रहिवाशांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले. ‘घटना दुर्दैवी असली तरी अगोदर सूचना मिळूनही अनधिकृत शेडवर कारवाई न झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली,’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शहरातील सर्व अनधिकृत शेड, गोदामे व स्टुडिओंवर तात्काळ कारवाई करावी. अन्यथा शासनस्तरावर कठोर निर्णय घेतले जातील. तसेच २४ तासांत पंचनामे पूर्ण करून बाधित नागरिकांना त्वरित दिलासा द्यावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
