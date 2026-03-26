परळ स्थानकातील आधुनिक स्वच्छतागृहात सुविधांचा अभाव
पाण्याअभावी दुर्गंधी; रुग्ण, प्रवाशांना मोठा त्रास
मुंबई, ता. २६ (बातमीदार) : मध्य रेल्वेवरील परळ स्थानकाचा अलीकडेच कायापालट करण्यात आला असला तरी प्रवाशांसाठी उभारण्यात आलेल्या आधुनिक स्वच्छतागृहात मूलभूत सुविधांचा अभाव गंभीर प्रश्न ठरत आहे. पूर्वीचे फलाटावरील स्वच्छतागृह स्थानकाबाहेर हलवण्यात आले असून, परळ पूर्वेला काही महिन्यांपूर्वी आधुनिक स्वच्छतागृह उभारण्यात आले आहे. बाहेरून आकर्षक आणि स्वच्छ दिसणारे हे स्वच्छतागृह सुरुवातीला दीर्घकाळ बंद होते. दैनिक ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते सुरू करण्यात आले.
सध्या स्वच्छतागृहातील सुविधांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. विशेषतः पुरुषांच्या लघुशंकेसाठी बसविण्यात आलेली आधुनिक पाण्याची व्यवस्था कार्यरत नसल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. अनेकदा पाणीच उपलब्ध नसल्याने स्वच्छतेचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. परिणामी प्रवाशांना नाइलाजाने नाक दाबून स्वच्छतागृहाचा वापर करावा लागत आहे.
परळ स्थानकातून वाडिया, केईएम, टाटा आणि गांधी रुग्णालयाकडे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण तसेच त्यांच्या नातेवाइकांची ये-जा असते. अशा वेळी स्वच्छतागृहातील गैरसोयींमुळे त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या हे स्वच्छतागृह मोफत असले तरी आवश्यक सुविधा नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे.
आधुनिक स्वच्छतागृह नको, पण किमान आवश्यक सुविधा असलेले साधे स्वच्छतागृह तरी द्यावे, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
फोटो ओळ; पाणी नसलेले व अस्वच्छ स्वच्छतागृह.
