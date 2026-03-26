दगडाने ठेचून हत्याप्रकरण उघड

उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प १ मधील शिवनेरीनगर परिसरात सोमवारी घडलेल्या प्रवीण वर्मा या तरुणाच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी पोलिसांनी शुभम पाटील ऊर्फ पप्प्या याला अटक केली आहे. न्यायालयाने आरोपीला आठ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावल्याने तपासाला गती मिळाली आहे.
प्रवीण वर्मा यांच्या डोक्यात सोमवारी सायंकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास दगडाने प्रहार करून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली होती. माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून तपास सुरू केला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी घटनास्थळी भेट देत तपासाला वेग देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार विविध पथकांनी आरोपीचा शोध सुरू केला. तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शुभमला ताब्यात घेऊन अटक केली. न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला आठ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
