पडघ्यात पहाटे कंटेनर उलटला

पडघा (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील पडघा येथे गुरुवारी पहाटे भरधाव कंटेनर उलटल्याची घटना घडली. ही घटना पहाटे घडल्याने जीवितहानी टळली; मात्र कंटेनरचे मोठे नुकसान झाले आहे. महामार्गावर मुंबईकडून नाशिककडे जाणारा कंटेनर शहापूर-वासिंद मार्गाकडे वळताना पडघ्यात रस्त्यावर उलटला. घटनास्थळ दिवसा नेहमीच गजबजलेले असते. येथे फळविक्रेते, आईस्क्रीम, सरबत व सुकी मच्छी विक्रेते हातगाड्या लावून व्यवसाय करत असतात. अनेक वाहनचालक याच मार्गाने महामार्गावर ये-जा करतात. त्यामुळे ही घटना दिवसा घडली असती तर मोठी दुर्घटना घडली असती, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली. पहाटे कंटेनर उलटताना मोठा आवाज झाल्याचे आजूबाजूच्या नागरिकांनी सांगितले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
