ठाण्यात दोन ठिकाणी आगीच्या घटना; तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला, जीवितहानी नाही

ठाण्यात दोन ठिकाणी आगीच्या घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : शहरात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. भटवाडी, किसननगर आणि साकेत परिसरात लागलेल्या या आगींवर ठाणे अग्निशमन दलाने वेळीच नियंत्रण मिळवले. या दोन्ही घटनांमध्ये सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसून, १२ मीटर बॉक्स आणि एक एसी युनिट पूर्णपणे जळाले.
पहिली घटना गुरुवारी (ता. २६) रात्रीच्या सुमारास साकेत येथील रुस्तमजी अर्बानिया परिसरात घडली. येथील रुस्तमजी अझेनिया डी विंग या तळ अधिक ४१ मजली इमारतीच्या ५व्या मजल्यावरील एका सदनिकेच्या वातानुकूलित युनिटला किरकोळ आग लागली. त्या आगीवर अग्निशमन दलाने स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने रात्रीच पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. दुसरी घटना गुरुवारी रात्री १०ः४५च्या सुमारास वागळे इस्टेट परिसरात किसननगर येथे घडली. येथे भीमा शंकर इमारतीच्या तळमजल्यावरील मीटर रूममध्ये आग लागली होती. या आगीत एकूण १२ मीटर बॉक्स जळून नुकसान झाले. त्या आगीवर काही मिनिटांत नियंत्रण आणण्यात यश आले.
दोन्ही घटनांमध्ये अग्निशमन दलाने जलद कारवाई केल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
