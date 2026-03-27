नालासोपाऱ्यात ठिणगी! रामनवमीच्या मिरवणुकीत पोलीस-भाविकांमध्ये झटापट, नेमकं काय घडलं?

मिरवणुकीत पोलिस-भाविकांमध्ये झटापट
नालासोपारा, ता. २७ ः नालासोपाऱ्यात रामनवमीनिमित्त काढण्यात आलेल्या भव्य रॅलीदरम्यान पोलिस आणि आयोजकांमध्ये जोरदार वादावादी झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २७) घडली. या वादात पोलिसांनी लाठी चार्ज केल्याचा आरोप भाविकांनी केला आहे. या वेळी संतप्त आयोजकांनी भररस्त्यात ठिय्या मांडला होता. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
नालासोपारा पूर्वेतील ओसवालनगरी सर्कल येथून रामनवमीनिमित्त शोभायात्रा काढण्यात आली होती. ही शोभायात्रा रहमतनगर परिसराकडे जात असताना पोलिसांनी शोभायात्रेच्या मार्गाबाबत आक्षेप घेतला आणि यात्रा काही काळ थांबवून ठेवली. शोभायात्रा मार्गस्थ करण्यावरून पोलिस अधिकारी आणि आयोजकांमध्ये बाचाबाची झाली. पाहता पाहता या वादाचे रूपांतर धक्काबुक्की आणि राड्यात झाले.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोजक आणि पोलिस समोरासमोर आले तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे शोभायात्रेत आलेल्या भाविकांमध्ये मोठी धावपळ उडाली. या प्रकारामुळे संतापलेल्या भाविकांनी रस्त्यावरच बसून जोरदार घोषणाबाजी करीत प्रशासनाचा निषेध केला. यामुळे वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला होता. परिस्थिती आणखी बिघडू नये, यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने अतिरिक्त पोलिस बल मागवले. सध्या नालासोपाऱ्यातील संबंधित परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, परिसराला एका अर्थाने छावणचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
