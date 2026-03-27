भरधाव कंटेनरच्या धडकेत
दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
मनोर, ता. २७ ः पालघर-मनोर मार्गावरील सूर्या नदीवरील पुलाजवळ एका धोकादायक वळणावर भरधाव कंटेनरने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना शुक्रवारी (ता. २७) घडली असून, याप्रकरणी मनोर पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत संबंधित ट्रकचालकाला ताब्यात घेतले आहे.
पालघर तालुक्यातील प्रकाश नथू धापसी (४०) दुचाकीवरून देवखोपच्या दिशेने जात असताना दुपारी २.१५ वाजण्याच्या सुमारास सूर्या नदीवरील पुलाजवळील वळणावर भरधाव कंटेनरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धापसी हे अपघातात गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी मनोरच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी कंटेनरचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील तपास मनोर पोलिस करीत आहेत.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
