तीन दिवसांपासून ४०० शेतकरी अंधारात
दापचरी दुग्ध प्रकल्पाचा वीजपुरवठा महावितरणकडून खंडित
कासा, ता.२८ (बातमीदार)ः पालघर तालुक्यातील दापचारी दुग्ध प्रकल्पाचे दहा लाखांचे वीज देयक थकित असल्याने महावितरणकडून पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे तीन दिवसांपासून प्रकल्पातील ४०० हून अधिक शेतकरी अंधारात आहेत.
दापचारी दुग्ध प्रकल्पाची १९७० च्या दशकात स्थापना झाली. त्या काळात युनिटधारक शेतकरी येथे व्यवसाय करत होते. मात्र, सध्या प्रकल्प जीर्ण अवस्थेत असून फार कमी प्रमाणात युनिटधारक कार्यरत आहेत. तरीदेखील वीज देयकांची आकारणी पूर्वीप्रमाणे होत असल्याने घरगुती वापरासाठीही अवास्तव देयके आकारली जात आहेत. अशातच वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असताना वीज खंडित झाल्याने पालक वर्गात संताप आहे.
देयके भरली नसल्यामुळे दुग्ध प्रकल्पाचे वीज जोडणी तोडण्यात आली आहे. त्यामुळे पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, यासाठी आम्ही बैठक बोलावली आहे.
- सुनील शिंदे, सचिव, प्रकल्प बाधित समन्वय समिती
